Tsunami en Indonésie : plus de 1200 morts

Devant le principal hôpital de la ville de Palu en Indonésie, les blessés ont été installés à l'intérieur, par peur qu'une nouvelle réplique ne détruise le bâtiment. Ils sont soignés sous une tente ou même à l'air libre. À côté, une morgue est improvisée en plein air. Les familles tentent de venir identifier les corps posés à même le sol. "Voici l'une des victimes du tsunami. Elle était allé assister à un festival sur la plage avec son mari et son fils de trois ans, mais depuis, son enfant a disparu", raconte Syamsiah Hartati, pharmacienne de l'hôpital.

Des centaines de blessés graves

Des centaines de blessés graves ont été recensés jusqu'à présent. Ils proviennent principalement des quartiers du centre de Palu où tout s'est effondré. "Plus de quatre jours après la catastrophe, il n'y a bien-sûr plus aucun espoir de retrouver des survivants mais il reste une ville à reconstruire et une population qui manque de tout et qui n'a pas reçu de secours dans de très nombreux quartiers", relate Nicolas Bertrand, envoyé spécial à Palu.

