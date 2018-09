Tsunami en Indonésie : "C'est un mur de béton qui se déplace même si la vague n'a que deux mètres d'amplitude"

Mustapha Meghraoui, géologue, physicien des observations à l’Institut de physique du globe de Strasbourg, revient sur le caractère destructeur du tsunami qui a ravagé vendredi l'île de Célèbes en Indonésie et provoqué la mort de plusieurs centaines de morts.

Le séisme et le tsunami ont fait 384 morts en Indonésie. Il y a des centaines de blessés. Le pays est régulièrement touché. "A présent, il y a des répliques de 5,5 à 6 et donc, il faut attendre un peu pour savoir s'il va y avoir une autre secousse importante", explique sur franceinfo Mustapha Meghraoui, géologue, physicien des observations à l’Institut de physique du globe de Strasbourg.

franceinfo : Qu'est-ce qui déclenche un tsunami ?

Mustapha Meghraoui : C'est un mouvement du fond sous-marin au cours d'un tremblement de terre. Dans le cas du séisme d'hier, de magnitude 7,5, vous avez un déplacement de l'ordre de 2 mètres du fond marin et cela va déplacer un volume d'eau, le tsunami va se former et s'abattre sur la côte la plus proche.

La magnitude est-elle le seul critère à prendre en compte ?

Non, il faut surtout voir où se situe l'épicentre du séisme, quelle est la faille qui est responsable de ce séisme. En Indonésie, il est superficiel, il ne doit pas être très loin de la côte, dans une faille qui est connue, qui s'appelle la faille de Palu.

Comment se fait-il qu'une vague de 2 mètres fasse autant de dégâts ?

C'est une lame de fond, on ne peut pas comparer ça aux vagues que l'on voit sur les plages. Il faut faire très attention. Là, c'est un mur de béton qui se déplace. Même si la vague n'a que 2 mètres d'amplitude, c'est de l'énergie. Donc, c'est très destructeur.

Peut-on craindre une réplique qui créerait un autre tsunami ?

On ne sait pas. La faille de Palu fait plusieurs centaines de kilomètres de long. A présent, il y a des répliques de 5,5 à 6 et donc, il faut attendre un peu pour savoir s'il va y avoir une autre secousse importante.