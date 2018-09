Tsunami en Indonésie : à quoi ressemblait l'île des Célèbes ?

Palu est la principale ville de la côte ouest indonésienne. Vingt-quatre heures après le séisme de magnitude 7,5 qui a secoué l'île des Célèbes, il n'en reste plus grand-chose. Un bilan provisoire fait état de plus de 400 morts. Les plages sont dévastées et les habitations sont ravagées. Mais à quoi ressemblait l'île des Célèbes avant le tsunami ? Avec ses 350 000 habitants, Palu est la capitale de la province. La mosquée a été envahie par les eaux et le dôme s'est désormais effondré.

Une île réputée pour ses randonnées en forêt

Un pont suspendu reliait deux îles, mais aujourd'hui, il est complètement disloqué. Il a été tordu par la puissance de la vague. Le centre commercial non plus n'a pas résisté au séisme. Aussi, les maisons construites à même la plage sont l'une des caractéristiques de l'île. Celles-ci ne permettent pas de s'abriter en cas de phénomène météorologique. L'île des Célèbes n'est pas l'endroit le plus touristique d'Indonésie. Elle est plutôt réputée pour ses randonnées en forêt et ses villages perchés. C'est le troisième séisme que le pays doit affronter en moins de deux mois.

