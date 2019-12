Tsunami en Indonésie : "le tsunami a failli m'emporter"

De ce jour-là, en Thaïlande, Jean-Louis Caccomo n'a rien oublié. Le 26 décembre 2004, il prend son petit-déjeuner avec son fils, Robin. Il est 10h14 quand ils rentrent à leur hôtel, dans la zone touristique de Phuket. Un raz-de-marée vient de déferler sur la côte. "On voyait des gens sortir par les fenêtres, monter sur les toits. Quand on a regardé en bas, on a vu l'eau qui arrivait. Quand la vague est arrivée, j'ai dit à Robin (...) tu vas courir, ne regarde pas. Ceux qui ont regardé n'en sont pas revenus", lâche Jean-Louis Caccomo. Pour sauver leur vie, ils partent en courant, fuyant la vague.

"Si j'ai encore une vie à vivre, il faut que je la mérite"

Pendant 30 heures, ils se réfugient sur une colline, coupés du monde. Quand ils quittent leur refuge, le chaos est indescriptible. Père et fils ont échappé de peu à la mort, mais le traumatisme est toujours là. "Il y avait un peu un sentiment de culpabilité au départ. Je me suis dit il y a 200 000 personnes qui sont mortes, il faut que je mérite, si j'ai encore une vie à vivre, il faut que je la mérite", souffle Jean-Louis Caccomo. À son retour, l'universitaire a récolté des fonds pour reconstruire une école en Thaïlande.

