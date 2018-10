Séisme et tsunami en Indonésie : "L'eau potable est notre axe numéro un d'intervention"

"L'eau potable va être notre axe numéro 1 d'intervention", a déclaré lundi 1er octobre, sur franceinfo Sébastien Lyon, directeur général d'Unicef France, trois jours après le séisme et le tsunami qui ont frappé la région de Palu, en Indonésie, faisant au moins 832 morts. La principale tâche des équipes d'Unicef envoyées sur place sera d'"assurer l'approvisionnement", explique-t-il.

Ne pas avoir d'eau potable signifie des risques multipliés de maladies et de diarrhées pour les plus jeunes et les plus vulnérables. Sébastien Lyon à franceinfo

"On sait que c'est vraiment le principal besoin de toutes les populations sur place. Ce qui fait le plus de victimes après la vague, ce sont les maladies liées à l'eau. Un nourisson qui a la diarrhée est tout de suite en danger de mort, dans les quelques heures qui suivent", explique Sébastien Lyon. Ces conditions précaires viennent s'ajouter à des difficultés présentes avant la catastrophe : "Il y avait déjà des taux de malnutrition importants avant même le tsunami. Il y avait donc des populations déjà vulnérables avant", explique-t-il.

Les infrastructures d'eau sur place "sont très gravement endommagées", détaille Sébastien Lyon. "La vague a emporté les quelques puits et le réseau d'eau potable qui irriguait la ville de Palu", détaille-t-il. "On s'oriente donc vers une intervention à base de petites stations d'épuration portables pour nettoyer l'eau et la rendre potable. Ce sont des interventions qui mettent quelques jours à se mettre en place."