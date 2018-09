DIRECT. Le bilan du séisme et du tsunami en Indonésie passe à au moins 832 morts, annoncent les autorités

Ce qu'il faut savoir

Le bilan du tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne de Célèbes ne cesse de s'alourdir. Selon les autorités, le nombre de morts s'établit dimanche 30 septembre à au moins 832, alors que les secours dégagent toujours de nouvelles victimes des décombres de la ville de Palu, dévastée. Suivez la situation en direct avec franceinfo.

L'essentiel des victimes recensées à Palu. La plupart des victimes se trouvent pour l'instant à présent à Palu, une agglomération de 350 000 habitants située sur la côte ouest des Célèbes. Les autorités et les ONG s'inquiètent néanmoins de la situation dans la région de Dongala plus au Nord, qui reste très incertaine.

Les hôpitaux débordés. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, peinent à faire face à l'afflux de victimes. Et de nombreux blessés sont soignés en plein air.

Un séisme plus puissant que celui d'août. D'une magnitude de 7,5, selon l'institut géologique américain (USGS), le séisme qui a frappé l'île vendredi a été plus puissant que la série de tremblements de terre qu'a connus l'Indonésie en août et qui avaient fait plus de 500 morts et environ 1 500 blessés sur l'île de Lombok, voisine de Bali. Un raz-de-marée s'est déclenché peu après sur la côte proche de Palu.