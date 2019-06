Indonésie : un séisme de magnitude 6,2 touche l'est de l'archipel

L'Indonésie s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques et se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.

Un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter a été enregistré lundi 17 juin dans l'est de l'Indonésie. Pour l'instant, on ne signale pas de victimes ou de dégâts conséquents. Selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM), l'épicentre de la secousse se situait à 133 km au nord-ouest de la ville de Kupang, sur l'île de Timor.

Une zone de forte activité sismique

Ces derniers mois, plusieurs séismes ont frappé l'archipel de 17 000 îles et îlots, comme le rappelle BFMTV. Fin décembre, un tsunami faisait plus de 400 morts, peu après trois séismes. L'Indonésie s'est en effet formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques et se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.