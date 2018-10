Indonésie : "Nous n'avons pas vu de distribution de vivres ou de médicaments"

Nicolas Bertrand, en direct de Palu, sur l’Île de Célèbes en Indonésie, fait le point sur l'arrivée prochaine des secours français et internationaux. "Plus de trois jours après cette double catastrophe, on a l'impression, [au soir du lundi 1er octobre] que les autorités indonésiennes n'ont pas pris à sa juste mesure tous les besoins dont font face la population. À Palu, et dans les environs, nous n'avons pas vu de distributions de vivres ou de médicaments. Les personnes affectées sont très peu prises en charge, mais ça devrait changer, 'enfin' me direz-vous, car les autorités ont annoncé que 1 300 secouristes vont être, dans les prochaines heures, déployés dans toute la zone et qu'un bateau militaire chargé de nourritures et d'eau potable va arriver également", explique Nicolas Bertrand, en direct de Palu, sur l’île de Célèbes.

Une aide humanitaire efficace dans plusieurs jours ou plusieurs semaines

Concernant l'aide internationale, elle "devrait arriver prochainement, elle devrait attendre plusieurs jours ou plusieurs semaines avant d'être efficace sur le terrain", conclut le journaliste Nicolas Bertrand.

