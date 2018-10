Indonésie : le bilan s'alourdit

Le bilan ne cesse de s'alourdir en Indonésie après le séisme et le tsunami. En duplex, le journaliste Nicolas Bertrand décrit la désorganisation sur place. "Il suffit de vous avancer quelques minutes dans les rues Palu pour vous rendre compte à quel point l'urgence humanitaire est totale. Il est presque impossible de trouver à manger. Ceux qui n'ont pas de réserves ont deux options : quitter la ville ou bien piller les magasins comme ce fut encore le cas [mardi 2 octobre]", sous les yeux des journalistes de France 3.

Pas de prise en charge des sinistrés

Les sinistrés ne sont pas pris en charge. "Il n'y a pas de distribution massive de vivres comme on aurait pu s'y attendre. Chaque jour, on nous annonce que les secours vont se mettre en place, mais chaque jour qui passe rend la situation encore un peu plus critique", conclut le journaliste.