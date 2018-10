Indonésie : Action contre la faim "a des équipes prêtes à se déployer"

"Chaque heure compte" après une catastrophe comme celle qui a eu lieu en Indonésie, lance Dorian Dreuil. "Dans les quatre premiers jours, il y a trois priorités : apporter de l'aide médicale, mettre à l'abri et apporter les denrées vitales pour permettre un retour à une garantie de vie minimum le plus rapidement possible", explique le secrétaire général d'Action contre la faim dans le Soir 3, dimanche 30 septembre.

L'appel à l'aide internationale se fait attendre

Action contre la faim "a déjà des équipes en Indonésie prêtes à se déployer". L'organisation "a une équipe d'urgentistes à Paris qui est prête à partir pour appuyer les équipes sur place une fois l'appel à l'aide humanitaire internationale lancée par les autorités indonésiennes", affirme Dorian Dreuil. "C'est un défi logistique d'acheminer l'aide au plus près des populations vulnérables", conclut-il.

