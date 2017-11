VIDEO. Omar Sy, Jérôme Jarre, DJ Snake... Des célébrités françaises se mobilisent pour les Rohingyas

Les Rohingyas, cette minorité musulmane contrainte de fuir la Birmanie, ont reçu le soutien de personnalités françaises. A l'initiative de la star des réseaux sociaux Jérôme Jarre, Omar Sy, DJ Snake et plusieurs youtubeurs comme Seb la Frite, Mister V et Le Grand JD se sont déplacés au Bangladesh dans le plus grand camp de réfugiés du monde.

En mars dernier, Jérôme Jarre avait déjà récolté 2,5 millions d'euros pour lutter contre la famine en Somalie. Pour les Rohingyas, il veut mobiliser "toutes les voix", des plus anonymes aux plus importantes comme celle de Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie qui aide déjà la communauté rohingya, ou celle des grandes entreprises comme Google ou Facebook.

48 heures pour lever des fonds

La "Love Army" constituée par Jérôme Jarre se donne 48 heures pour récolter des fonds et alerter l'opinion sur les conditions de vie de ces Rohingyas. Depuis trois mois, plus de 620 000 musulmans rohingyas sont passés au Bangladesh pour fuir des opérations de l'armée birmane et de milices bouddhistes, des violences considérées par l'ONU comme une épuration ethnique.

Ils "ont besoin de (biens de) première nécessité. Il y en a certains qui ont besoin de lumière, certains qui ont besoin de chaussures, de médicaments, un tas de trucs et de choses comme ça, et ça on peut le faire !", déclare Omar Sy sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux. L'opération est à suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LoveArmyForRohingya.