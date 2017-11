VIDEO. Depuis le Bangladesh, Omar Sy lance un appel pour aider les Rohingyas

"Je suis dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas." Omar Sy a posté sur son compte Twitter, lundi 28 novembre, une vidéo afin d'alerter sur le sort des Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie. Dans cette vidéo intitulée "Ensemble tout est possible", l'acteur apparaît devant des abris de fortune au Bangladesh et lance un appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux.

"ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE"



À vous de jouer ! #LoveArmyForRohingya pic.twitter.com/b7b6sxLjfD — Omar Sy (@OmarSy) November 27, 2017

"Ils sont près d'un million, cela fait trois mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays, chassés de la Birmanie. La chose la plus importante pour eux, c'est de retrouver de la dignité, la liberté et un pays, la sécurité... Ça, on ne peut pas leur apporter", regrette l'acteur.

"Besoin de chaussures, de médicaments..."

"Mais je suis venu avec [l'association] la Love Army. On a discuté avec les familles. Il y en a qui ont besoin de chaussures, de lumière, de médicaments... Un tas de petites choses comme ça, et ça on peut le faire", explique Omar Sy, appelant à la mobilisation sur les réseaux sociaux. "Taguez, envoyez, faites un maximum de bruit", poursuit l'acteur, qui précise que la Love Army va lancer une collecte de fonds en ligne. "Je n'ai pas l'habitude de vous solliciter pour ce genre de choses (...) mais soyez avec nous", conclut-il.

La Love Army, association créée par Jérôme Jarre, star des réseaux sociaux, avait réussi en mars à récolter plus de 2 millions d'euros pour la Somalie, en mobilisant des milliers d'internautes et des célébrités.