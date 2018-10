Rohingyas : le combat de la jeune Rahima Akter pour étudier

Rahima Akter a 19 ans. Son surnom est Khushi. Cela signifie bonheur en hindi. Son bonheur à elle justement, c'est d'apprendre. "J'ai dit à mes parents : 'S'il vous plaît, comprenez-moi. Je veux vraiment m'instruire. Je suis capable de le faire. Faites-moi confiance et laissez-moi aller à l'école'", explique-t-elle. Rahima Akter appartient à la communauté musulmane des Rohingyas, persécutés en Birmanie.

"Mes rêves n'ont pas de limite"

Comme elle, un million d'entre eux se sont réfugiés au Bangladesh. Pour aller seule au lycée, située à deux heures du camp Balukhali (Bangladesh), elle a dû d'abord convaincre son père. "Un jour, il m'a dit que je n'avais pas besoin d'aller à l'école et qu'il fallait que je me marie parce que c'est notre culture et que c'est comme ça. Alors, j'ai beaucoup pleuré", confie-t-elle. Rahima Akter a dû aussi vaincre les interdits. Elle est maintenant à l'université et voit déjà beaucoup plus loin. "Mes rêves n'ont pas de limite. Par exemple, je voudrais étudier les droits de l'homme et en particulier ceux des Rohingyas. [...] Peut-être qu'un jour je pourrai faire entendre ma voix", espère-t-elle.