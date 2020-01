VIDEO. En 2020, la Chine veut sévir contre les produits à usage unique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le plus gros responsable de la pollution plastique dans le monde est décidé à agir... La Chine vient d'annoncer un plan d'action de 5 ans contre le plastique à usage unique. Parmi les actions mises en place : les sacs plastique devront disparaître d'ici fin 2020 des grandes villes comme Shanghai ou Pékin. La mesure est prévue d'ici fin 2022 pour les plus petites villes. Les restaurants ont également jusqu'à 2025 pour réduire de 30 % leur utilisation de plastique à usage unique. Les pailles en plastique y seront d'ailleurs interdites dès cette année. Le plan ambitieux répond à l'un des principaux problèmes environnementaux auquel la Chine fait face.

29 % du plastique dans le monde

En 2010, le pays a produit 60 millions de tonnes de plastique, plus que n'importe quel autre pays. Au total, la Chine produit environ 29 % du plastique dans le monde. Et avec ses 1,4 milliard d'habitants, ce plastique a un impact majeur sur les infrastructures et l'environnement. En 2017, la Chine avait déjà annoncé une initiative ambitieuse pour lutter contre la pollution : l'interdiction pour les pays étrangers de lui expédier leurs propres déchets.