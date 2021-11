Écologie : les Chinois se mobilisent pour la planète

Alors que la COP26 se poursuit et que la Chine en est un acteur clé, les Chinois commencent à s'engager pour la planète. "Les Chinois sont touchés et sensibilisés parce qu'ils vivent les pollutions multidimensionnelles au quotidien. Ils ne vont pas regarder la météo, mais ils vont regarder la pollution de l'air avec le niveau de particules dans l'air. Il y a des pollutions qui sont très anxiogènes pour eux. Ils ne savent pas le pourcentage de pollution dans l'eau et l'alimentation", Nathalie

Bastianelli, auteure de "Quand la Chine s'éveille verte..."

Des lanceurs d'alertes en Chine

Dans ce livre, l'auteure fait découvrir qu'il y a des lanceurs d'alertes en Chine, que ses gens s'expriment et qu'ils sont suivis et soutenus. "On parle souvent de la Chine comme quelque chose de collectif et je voulais raconter l'histoire de certains individus. Il y a une frange de la population qui est très sensibilisée et qui propose des solutions, des innovations et qui se lève pour la planète", ajoute Nathalie Bastianelli.