Pacifique : en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la présence chinoise irrite la population

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays parmi les plus pauvres du monde, attire les investisseurs chinois et se développe. Mais la population s'inquiète d'une présence qu'ils jugent intrusive et qui pourrait menacer leurs emplois.

En plein océan Pacifique, au nord de l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais, depuis cinq ans et la signature d'un accord coopératif, la Chine s'y intéresse de près. Dans la capitale Port Moresby, les gratte-ciels ont fleuri, et beaucoup sont de construction chinoise, comme les panneaux de signalisation et les arrêts de bus, où Pékin s'affiche en grand. Mais cette présence très voyante exaspère une large partie de la population.

"Ils viendront et prendront tout"

"L'influence chinoise est très forte ici, parce qu'ils veulent exercer leur pouvoir sur le reste du monde. [...] Ils mettent beaucoup d'argent dans notre économie, mais nous, nous restons méfiants", explique Jamuga Stone, professeur d'arts martiaux. "Dans un avenir proche, si cela continue ainsi, nous n'aurons plus d'endroit où rester et où travailler, parce qu'ils viendront et prendront tout", s'inquiète Heather Yaninen, commerçante.