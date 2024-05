Le Vietnam célèbre le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu et invite la France pour la première fois

La bataille de Dien Bien Phu a scellé un quasi-siècle de domination française en Indochine et a débouché sur les accords de Genève, le 21 juillet 1954.

Coups de canon, discours et soldats. Le Vietnam a célébré mardi 7 mai le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu contre les troupes françaises. La cérémonie de près de deux heures, débutée sous la pluie, a rassemblé environ 12 000 personnes, dans un stade où des banderoles géantes exaltaient le triomphe du 7 mai 1954 qui a conduit à l'indépendance du pays.

La bataille de Dien Bien Phu représente "la victoire pour la justice", a déclaré le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, lors du discours de lancement de la cérémonie. Le défilé regroupant soldats, pompiers et autres membres de la société loués par le parti communiste – employés, intellectuels, agriculteurs, femmes, minorités ethniques, etc. – s'est prolongé dans les rues de la ville, où les habitants et les touristes agitaient le drapeau national.

Au moins 10 000 morts ou disparus vietnamiens

Organisée tous les deux ans, la démonstration de force, avec hélicoptères et obusiers en soutien, a accueilli pour la première fois des membres du gouvernement français, accompagnés par trois anciens combattants tricolores. La présence du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et de la secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Mirallès, a témoigné de la réconciliation à l'œuvre, sur fond d'intérêts stratégiques en commun.

À la veille de la commémoration, avec nos anciens combattants, engagés il y a 70 ans à Dien Bien Phu.



Sur la colline Eliane 2, émotion partagée à l’évocation de leurs souvenirs et de tous leurs camarades disparus. pic.twitter.com/JqhhhS1gaW — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 6, 2024

La chute du camp retranché, le 7 mai 1954, a mis fin à 56 jours de déluges d'obus et d'affrontements au corps à corps, qui ont fait 13 000 morts ou disparus, dont 10 000 du côté vietnamien.

Le corps expéditionnaire français, fort de quelque 15 000 hommes de nombreuses nationalités, avait sous-estimé la puissance de feu de ses ennemis, nourrie par l'installation, sur les collines surplombant le camp retranché, de canons transportés en pièces détachées sur des centaines de kilomètres dans la jungle, parfois à vélo. Dien Bien Phu a débouché sur les accords de Genève, le 21 juillet 1954, qui ont acté la fin d'un quasi-siècle de domination française en Indochine, ainsi que la partition du Vietnam, prélude à l'engagement américain à venir.