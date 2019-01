Le penchak silat, le spectaculaire art martial venu d'Indonésie

Fred Mastro, garde du corps de nombreuses personnalités, a développé sa propre école de penchak silat en Belgique. "Le but est de ne pas boxer. Il ne faut pas rentrer dans un combat de deux à trois minutes justement. C’est pour ça qu'on travaille des frappes sur des endroits sensibles pour stopper l'attaque. Pour la police ou un service de protection, il s'agit de contrôler l'agresseur avec une frappe ou deux, ce qui permet de partir et se mettre en sécurité", explique Fred Mastro, ceinture noire 7e dan de ce sport venu d'Indonésie.

"Je n'ai plus peur"

Cette technique de self défense n'est pas réservée qu'aux hommes. "On prend davantage confiance en soi, en ses capacités à se défendre lors d'une agression", confie une pratiquante. "Je peux marcher dans les rues toutes seules la nuit. Je n'ai plus peur de me faire agresser", témoigne une autre.