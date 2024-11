Le passage du typhon Man-yi aux Philippines a fait au moins huit morts

Huit personnes sont mortes en raison du passage du typhon Man-yi, qui s'est abattu dimanche 17 novembre sur les Philippines, selon une responsable de l'agence locale de gestion des catastrophes. Sept personnes ont péri dans un glissement de terrain dans le nord de l'archipel, dans la province de Nueva Vizcaya, et trois autres ont été blessées.

Par ailleurs, un homme de 79 ans est mort dans la province de Camarines Norte, à l'est de Manille, après que sa moto est entrée en contact avec une ligne électrique, selon la police. Le service météo national avait mis en garde contre l'impact "potentiellement catastrophique" du typhon Man-yi, mais le président philippin, Ferdinand Marcos, a déclaré lundi qu'il "n'était pas aussi grave que nous le craignions".

Des vents soufflant à 185 km/h en moyenne, avec des rafales atteignant 305 km/h, ont été enregistrés après que Man-yi a touché terre dimanche après-midi dans la province d'Aurora, sur l'île de Luçon. Il a déraciné des arbres, fait tomber des lignes électriques, écrasé des maisons en bois et déclenché des glissements de terrain. "Nous allons maintenant continuer à secourir les personnes qui se trouvent dans des zones isolées", ainsi que celles "qui n'ont pas les moyens de préparer leurs propres repas et qui n'ont pas d'eau à disposition", a déclaré le président philippin.

Plus de 1,2 million d'habitants contraints d'évacuer

Le "super typhon" Man-yi a été rétrogradé au rang de typhon dimanche lors de son passage sur l'île de Luçon, et se dirige désormais vers le Vietnam. Plus de 1,2 million de personnes ont dû fuir leur domicile à l'approche de Man-yi, la sixième tempête à s'abattre sur l'archipel au cours du mois écoulé. Au moins 171 personnes sont mortes dans la série de tempêtes tropicales qui a démarré mi-octobre, et fait des milliers de sans-abris, tout en anéantissant des récoltes et du bétail.

Chaque année, une vingtaine de puissantes tempêtes et de typhons frappent les Philippines ou ses environs, mais il est rare que plusieurs événements de ce type se produisent dans un laps de temps si restreint et aussi tard dans l'année. Les scientifiques affirment que le changement climatique accroît l'intensité des tempêtes, entraîne des pluies plus abondantes, des inondations soudaines et des rafales plus violentes.