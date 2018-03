La plus vieille bouteille à la mer du monde découverte en Australie, 132 ans après avoir été jetée

Les experts d'un musée australien ont confirmé l'authenticité du message et son origine : un navire allemand, qui l'avait jeté à la mer pour une expérience.

Le message ne sera jamais arrivé à son destinataire. Des Australiens ont découvert sur une plage le plus vieux message à la mer jamais retrouvé, raconte la BBC (sur son site). Daté du 12 juin 1886, il a été lancé par un navire allemand dans le cadre d'une expérience scientifique. Il doit être exposé pour la première fois dans un musée à Perth, mercredi 7 mars. Selon le Guiness des records, le plus vieux message à la mer retrouvé jusqu'ici avait 108 ans.

Tonya et Kym Illman ont expliqué à la BBC qu'ils avaient ramassé la bouteille qui contenait le message sur une plage de Wedge Island, une petite île au large de la côte ouest de l'Australie, pensant qu'elle pourrait décorer leur bibliothèque. C'est la petite amie de leur fils qui a alors découvert une feuille roulée à l'intérieur. Ils n'ont compris que c'était un message qu'après avoir passé au four ce papier humide.

Une trace retrouvée dans le journal de bord du navire

La bouteille contenait un message à la machine à écrire leur demandant de contacter le consulat d'Allemagne, mais aussi une note manuscrite portant la date du 12 juin 1886 et le nom d'un navire, le Paula.

Le couple a alors apporté sa découverte au Western Australian Museum de Perth, où des experts ont confirmé que le message était authentique. "Une recherche dans des archives en Allemagne a permis de trouver le journal de bord du Paula", explique Ross Anderson, un des conservateurs du musée, à la BBC. "Il y avait une entrée, faite par le capitaine au 12 juin 1886, pour noter qu'une bouteille avait été jetée par dessus bord. La date et les coordonnées correspondent exactement à celles du message".

La bouteille a été jetée à la mer dans l'océan indien, sur un trajet entre Cardiff (Pays de Galles) et l'Indonésie, explique le musée sur son site (en anglais). Elle a sans douté dérivé un an avant d'échouer sur Wedge Island et de finir ensablée, ce qui a permis la conservation du message. Pendant près de 70 ans, les Allemands ont lancé des milliers de bouteilles à la mer dans le cadre d'une expérience sur les courants et les routes maritimes.