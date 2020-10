Kirghizstan : le Premier ministre démissionne, remplacé par un politicien nationaliste tout juste libéré de prison

Le pays a vécu une nuit de violences après les élections législatives de dimanche, remportées par des partis pro-présidentiels, mais ensuite annulées par la commission électorale centrale.

Chaos au Kirghizstan. Le Premier ministre kirghiz Koubatbek Boronov, soutien du président en place, a démissionné mardi 6 octobre 2020. Sadyr Japarov, politicien nationaliste libéré de prison dans la nuit par les manifestants et détracteur du président Sooronbaï Jeenbekov, a été nommé Premier ministre par le Parlement lors d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue dans un hôtel de Bichkek, la capitale du pays. Plus tôt dans la journée, les résultats des élections législatives remportées par des partis pro-présidentiels ont été invalidés mardi par la Commission électorale kirghize.

Ils étaient contestés par les manifestants qui ont envahi dans la nuit le siège du gouvernement après des affrontements avec la police qui ont fait un mort et 686 blessés. Outre le nouveau Premier ministre, les protestataires ont également libéré de prison Almazbek Atambaïev, ex-président incarcéré depuis un an et ancien allié devenu le principal adversaire du président Jeenbekov. Le chef de l'Etat actuel est toutefois toujours à Bichkek et a le "contrôle" du pays, a insisté la présidence kirghize. Le Kremlin s'est dit "préoccupé" et a appelé les forces politiques kirghizes à "rester dans la constitutionnalité" pour trouver "rapidement une solution". Sooronbaï Jeenbekov est proche de la Russie, comme l'était son prédécesseur.