Inondations mortelles en Indonésie

Des maisons et des voitures couvertes de boue. À Bekasi (Indonésie) la décrue a laissé place à des rues marécageuses et bourrées de détritus. "Personne ne s'attendait à ce que les inondations soient si importantes. Tous les habitants étaient choqués, toutes les voitures ont été emportées au loin", témoigne un habitant.





Une crue soudaine et rapide



Dans la région, la puissance du courant est telle que des maisons s’effondrent et des bâtiments sont engloutis en quelques secondes. Des dizaines d'habitants ont été évacués vers des abris provisoires. Pour l'heure, plus de 20 personnes ont perdu la vie ce qui en fait la catastrophe la plus meurtrière que l'Indonésie ait connue depuis 2013.

