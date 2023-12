Indonésie : une explosion dans une usine de nickel fait 12 morts et 39 blessés

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion a eu lieu pendant des travaux de réparation d'un haut-fourneau. Un liquide inflammable s'est embrasé et l'incendie s'est propagé à des réservoirs d'oxygène qui ont explosé.

Une explosion a fait au moins 12 morts et 39 blessés, dimanche 24 décembre, dans une usine de traitement de nickel financée par la Chine dans l'est de l'Indonésie. L'accident s'est produit vers 05h30 (samedi, 22h30 à Paris) dans une usine de la compagnie PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel dans le parc indusriel de Morowali, sur l'île de Sulawesi, a rapporté dans un communiqué Dedy Kurniawan, porte-parole de cette zone industrielle. "Le nombre actuel de victimes est de 51 personnes. Douze personnes sont mortes dans l'accident. Il y a 39 personnes avec des blessures mineures ou graves qui reçoivent actuellement des soins médicaux", a-t-il écrit. Il a ajouté que les morts étaient sept travailleurs indonésiens et cinq étrangers, mais n'a pas précisé la nationalité de ces derniers.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion a eu lieu pendant des travaux de réparation d'un haut-fourneau. Un liquide inflammable s'est embrasé et l'incendie s'est propagé à des réservoirs d'oxygène qui ont explosé, a expliqué le porte-parole. L'incendie a été éteint dans la matinée de dimanche.

Des émeutes meurtrières dans le même complexe, en janvier

L'île de Sulawesi est un grand centre de production de nickel, un métal de base utilisé notamment dans les batteries des voitures électriques et pour la fabrication de l'acier inoxydable. La Chine a fortement investi dans des usines sur place, mais les conditions de travail y sont souvent décriées. En janvier dernier, deux travailleurs, dont un citoyen chinois, avaient été tués dans une usine de fusion de nickel située dans le même complexe industriel pendant une émeute déclenchée à cause des conditions salariales et de la sécurité au travail.