Indonésie : le volcan Laki-Laki rentre à nouveau en éruption et provoque une colonne de cendres impressionnante

Le volcan Laki-Laki est une nouvelle fois entré en éruption samedi 9 novembre. Cette nouvelle activité du volcan a provoqué une énorme colonne de cendres.

9 km, c’est la hauteur à laquelle s’élève l'épaisse colonne de cendres du volcan Laki-Laki de l'est de Florès (Indonésie). Le volcan est une nouvelle fois entré en éruption dans la matinée du samedi 9 novembre à 4h47 heure locale sans faire de dégâts cette fois-ci. Depuis le début de la semaine, les éruptions se sont succédé une dizaine de fois. Dans la nuit de lundi à mardi, des roches enflammées ont dévasté des zones habitées laissant place à des cratères allant jusqu’à 13 mètres de large. Des milliers de maisons et de bâtiments sont endommagés et le bilan humain est de neuf morts et plusieurs dizaines de blessés.

Une activité inquiétante

Depuis, l’activité du volcan n’a fait qu’augmenter. Les autorités ont élargi la zone de sécurité jeudi 7 novembre au moment d’une nouvelle éruption. "Les habitants dont les maisons se trouvent dans un rayon de trois à quatre kilomètres du volcan doivent être relogés", déclarent les autorités. 16 000 personnes ont déjà été évacuées.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus