Indonésie : des villages recouverts par la cendre après l’éruption du Sinabung

C’est un village de poussière noirci, entièrement recouvert par la cendre dans une atmosphère de fin du monde. Les cultures de ce champ sont détruites. Ces paysans du village de Karo dans l’île de Sumatra récupèrent ce qu’ils peuvent sauver de leur récolte après ce déluge volcanique. Le mont Sinabung est rentré en éruption lundi 10 août, projetant dans le ciel un nuage impressionnant de cendre. Ce dernier s’est élevé à plus de 5 000 mètres, masquant totalement le ciel.

Aucune victime pour l’heure

Il est considéré comme l’un des volcans les plus actifs d’Indonésie. Il n’y a pour le moment aucune victime mais les autorités redoutent toujours des coulées de lave. Quant aux habitants, ils doivent réparer les dégâts et faire face à une année 2020 qui s’annonce difficile, en plus de l’épidémie de coronavirus. D’après les autorités, entre quatre et cinq districts sont impactés d’importantes quantités de cendres, indique Paris Match.

