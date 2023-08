Indonésie : des surfeurs australiens retrouvés après plus de 38 heures en mer

En Indonésie, quatre Australiens ont été secourus en mer après avoir dérivé pendant plus de 38 heures. L’un des rescapés assure être "heureux d’être en vie".

Des cris de joie au milieu de l’océan. Des Australiens viennent d’être repérés par les secours après deux nuits passées sur de simples planches de surf. Une terrible dérive après le naufrage de leur bateau. Les quatre amis sont partis deux jours plus tôt en direction de l’île privée de Pinang, au large de Sumatra (Indonésie). Seulement, la tempête fait rage et le bateau chavire. Commencent alors de longues recherches pour les sauveteurs indonésiens. Plusieurs bateaux, un avion, il faudra plus de 38 heures pour secourir les rescapés.

"Nous avons dérivé très loin"

Les surfeurs et deux membres d’équipage ont été repérés par un bateau de touristes. Un autre marin est toujours porté disparu. "Nous avons dérivé très loin dans cette direction. Je ne savais plus où j’étais", témoigne l’un des rescapés. Les survivants sont choqués, mais en bonne santé. "On est tellement heureux d’être en vie", assure un autre rescapé. Son ami complète : "Je voulais remercier mes amis grâce à qui j’ai pu traverser cette folle expérience. Cette épreuve nous a soudés encore plus." Les recherches continuent pour retrouver le dernier membre d’équipage.