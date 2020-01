VIDEO. "Les flammes sont partout" : dans la ville côtière d'Eden, en Australie, les incendies ont tout ravagé

La petite ville côtière est entourée par les flammes. Dans le sud-est de l'Australie, les habitants d'Eden ont vu les paysages pittoresques autour de chez eux ravagés par les violents incendies qui touchent notamment la Nouvelle-Galles du Sud depuis plusieurs mois.

Dans le pays, vingt-quatre personnes sont mortes et plus de 1 000 maisons ont été détruites depuis le début de la saison des incendies en septembre. Environ 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée, soit plus que la surface du Danemark ou des Pays-Bas.

"Des débris tombaient du ciel"

"[Les flammes] sont partout. Qu'est-ce qu'on fait ?" s'inquiète un résident, lundi 6 janvier. Des centaines de personnes ont dû quitter leur maison, certaines pour camper sur des terrains de foot. "Mon voisin est resté pour défendre sa propriété. Je ne suis pas restée, j'ai évacué les lieux. Il m'a appelée ce matin pour me dire qu'il était désolé, mais que ma maison n'existait plus", raconte une habitante, en larmes.

"On y voyait à moins de 50 mètres et il y avait des débris qui tombaient du ciel, notamment des cendres blanches", décrit John Steele, 73 ans, évacué samedi soir de sa propriété au nord de la ville. "Le ciel est toujours rouge." Depuis, des renforts de l'armée ont été déployés.