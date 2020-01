VIDEO. Incendies en Australie : un photomontage d\'une fillette portant un koala devient viral

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cette photo d'une petite fille au milieu des flammes avec un koala dans ses bras est devenue virale. Elle fait référence aux nombreux incendies qui ravagent l'Australie actuellement. Pourtant, malgré l'émotion suscitée, il s'agit là d'un photomontage. Et certains détails n'ont pas échappé aux regards avisés de quelques internautes. "Duplication du feu en arrière plan, trait orange autour de la tête, problèmes d'incrustations, ombres etc. C'est un fake", mentionne notamment l'un deux.

Une image sortie de son contexte

La photographe Thuie, autrice de l'image, est connue sur les réseaux sociaux pour ses nombreux photomontages. Elle souhaitait ici rendre hommage aux pompiers qui luttent contre les incendies. Elle a cependant dû mettre rapidement sa publication à jour : "Ce post est maintenant devenu viral, assurez-vous s'il vous plaît de mentionner qu'il s'agit d'un montage réalisé avec Photoshop (c'est pour ça que mon compte est connu)", a-t-elle précisé.