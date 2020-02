VIDEO. Australie : au secours des animaux

Le chiffre est à peine croyable : un milliard deux cent cinquante millions d'animaux auraient péri jusqu'à maintenant dans les incendies qui ravagent l'est et le sud de l'Australie depuis septembre 2019. Selon le gouvernement, le 20 janvier 2020, plus de la moitié de l'habitat connu de plus de 300 plantes et animaux menacés avait déjà brûlé, et 32 espèces étaient en danger critique d'extinction.

Un peuple au chevet de sa faune

Une équipe d'"Envoyé spécial" a sillonné ce pays grand comme l'Europe, à la rencontre de ces héros du quotidien qui viennent en aide à des espèces emblématiques comme le koala ou le kangourou, premières victimes des feux. C'est tout un peuple qui est au chevet d'une faune exceptionnelle et qui espère voir un jour renaître de ses cendres cet écosystème si riche et si unique.

Un reportage de Mathilde Cusin et Alban Alvarez avec Babel Press, diffusé dans "Envoyé spécial" le 6 février 2020.