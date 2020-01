"Nos liens datent de la Première Guerre mondiale" : la commune de Villers-Bretonneux lance une cagnotte après les incendies en Australie

La ville de la Somme a des liens avec l'Australie depuis plus de 100 ans. En plus d'un jumelage avec une commune australienne, Villers-Bretonneux a décidé de lancer une cagnotte en ligne.

Alors que les incendies ravagent toujours l'Australie, la commune de Villers-Bretonneux dans la Somme se mobilise. La ville, qui compte 4 500 habitants, a lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide aux victimes des feux. Une mobilisation et une solidarité loin d'être nouvelles, puisque les liens entre la commune française et le pays-continent remontent à plus d'un siècle.

"C'est un lien mémoriel", entre l'Australie et Villers-Bretonneux explique Yves Taté, l'un des administrateurs du musée franco-australien de la commune. "Cela date de la Première Guerre mondiale, il y a 101 ans. Les troupes australiennes ont repoussé une attaque allemande à Villers-Bretonneux." Vingt ans plus tard, un mémorial est inauguré pour honorer ces milliers de soldats australiens venus libérer la commune.

Depuis des voyages sont organisés régulièrement, d'où l’idée de cette cagnotte qui s'élève à "autour de 8 500 euros après 24 heures". Le maire de Villers-Bretonneux, Patrick Simon, assure qu'une aide directe sera versée. "On aidera également notre sœur jumelle, dont les pompiers ont lancé un appel aux dons. On est jumelé avec Robinvale depuis plus de 30 ans."

"Merci à nos amis en France"

Du côté australien, on est évidemment très touché de l’initiative. "Merci à nos amis en France", dit en français Alejandro Schneider. Cet Australien vit près de Sydney, il fait partie des correspondants de Villers-Bretonneux de l’autre côté de la planète. "Il y a une relation très spéciale avec Villers. Ce sont de très grands amis que je connais depuis plus de 20 ans. J'espère qu'on s'aidera toujours lorsque l'un de nous a des difficultés", affirme-t-il à franceinfo.

Le 2 février prochain, une marche de la solidarité sera organisée à Villers-Bretonneux, en présence de l’ambassadeur d’Australie.