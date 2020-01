L'Australie tente de sauver ses animaux

Un opossum a été sauvé in extremis des flammes en Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie). Enveloppé dans une serviette, il est transporté par une femme jusqu'à son véhicule pour être transporté jusqu'à un centre de secours. L'animal porte les stigmates des gigantesques incendies qui ravagent l'Australie.

Carottes et patates distribuées

Comme lui, de nombreux koalas ont été pris en charge par une association, dont les soigneurs tentent de venir en aide aux animaux en détresse. Des animaux qui ne trouvent plus d'eau et qui sont assoiffés. Des hélicoptères ont largué plus de deux tonnes de carottes et de patates douces aux animaux sauvages affamés et pris au milieu des feux. Depuis trois mois, plus d'un milliard d'animaux auraient péri. De nombreuses associations telles que WWF ont lancé des appels aux dons et des cagnottes en ligne.

Le JT

Les autres sujets du JT