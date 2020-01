Incendies en Australie : une commune de la Somme particulièrement mobilisée

Villers-Bretonneux (Somme) s'est autoproclamée la ville la plus australienne de France. À chaque coin de rue, ont peut observer des clins d’œil au pays du kangourou, jusqu'à la façade de la mairie. Mais aujourd'hui, l'Australie ravagée par les flammes est particulièrement dans le cœur des habitants. "On connaît, ce n'est plus un pays étranger, ça fait partie de chez nous maintenant", explique Claudine Lhuillery, membre de l'association Bretonvilloise d'animation.

Une amitié qui remonte à la Première Guerre mondiale

L'amitié entre cette petite commune et l'Australie remonte à la Première Guerre mondiale quand des soldats australiens se sont battus pour libérer Villers-Bretonneux. Un musée a même été créé pour leur rendre hommage. Grâce à une cagnotte en ligne, la ville veut désormais soutenir le pays. Une marche sera organisée le 2 février prochain pour montrer aux Australiens que les Bretonvillois ne les oublient pas.