Incendies en Australie : un milliard d'animaux décimés

Les lieux abritaient un immense sanctuaire pour les animaux sauvages. À Yowrie, en Australie, des centaines de kangourous et wallabies vivaient en liberté. Mais avec les incendies qui sévissent dans le pays, tout a brûlé. "Depuis les incendies, nous en avons vus à peine 20. Certains se cachent peut-être", indique Sara Tilling, directrice du site. Un kangourou apparaît subitement, visiblement affamé.

Où trouver de la nourriture ?

Mais autour de la réserve, on trouve surtout de très nombreuses carcasses d'animaux. Le feu est arrivé comme une tornade et a surpris tout le monde. Certains kangourous survivants ont dû recevoir des soins. "Nous sommes inquiets", confie Sara Tilling à propos d'un kangourou blessé. Alors que la plupart des incendies sont aujourd'hui sous contrôle, les animaux doivent trouver de l'eau et la nourriture dans un décor complètement carbonisé.

