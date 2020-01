Incendies en Australie : quelles conséquences environnementales pour la planète ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Vu d'en haut, on mesure l'ampleur du désastre en Australie. Depuis que l'Australie brûle, les émissions de CO2 explosent. La fumée a envahi l'Est australien y compris Sydney où des milliers de manifestants dénonçaient jeudi 9 janvier l'inaction climatique des politiques. "On ne peut plus fermer les yeux et prétendre que le changement climatique n'existe pas et que la planète n'est pas en train de brûler", confie un manifestant.

Près d'un milliard et demi d'animaux sont morts

Les gigantesques incendies sont une catastrophe écologique et en voyant les glaciers de Nouvelle-Zélande brunis par les cendres on pourrait penser qu'ils ont un impact direct sur le réchauffement climatique. Un spécialiste n'est pas inquiet. "La masse de carbone qui a été relâché dans l'atmosphère est petite à l'échelle du globe. C'est une catastrophe localement, mais la masse de carbone est petite", explique Frédéric Chevallier chercheur au laboratoire des sciences et du climat. Au sol, c'est la biodiversité qui paie le prix fort. 90 000 km carrés de brousse sont décimés et près d'un milliard et demi d'animaux sont morts.

Le JT

Les autres sujets du JT