Incendies en Australie : les "arbres dinosaures" sauvés de justesse

En proie à de violents incendies depuis des mois, l'Australie vient de voir un petit miracle se produire. Les pompiers sont en effet parvenus à sauver des flammes un site naturel préhistorique, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Sur place vivent des arbres qui n'existent plus ailleurs. On les appelle les "arbres dinosaures". Cette espèce de conifère est vieille de plus de 200 millions d'années.

"Comme une opération militaire"

Il n'en reste aujourd'hui que quelques dizaines cachées dans une gorge située au nord-ouest de Sydney (Australie). Leur sauvetage fait la fierté des pompiers d'Australie. Cernés par les feux, ces témoins des temps préhistoriques risquaient de disparaître à tout jamais. "Ça a été comme une opération militaire. On a mis du produit retardant autour des arbres, on les a irrigués, des pompiers ont été hélitreuillés dans la gorge et heureusement ça a marché", confie un homme interrogé par France 3.