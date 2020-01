Incendies en Australie : la vigueur des flammes ne faiblit pas

Depuis plus de quatre mois, des feux de forêt ravagent l'Australie. Les pompiers n'arrivent pas à maîtriser tous les foyers. "Ce n'est pas l'Australie telle qu'on l'imagine. Quand on se promène sur les routes touristiques et qu'on passe à travers les villes et les villages fantômes, cela ne laisse personne indifférent", explique le journaliste de France 2 Nicolas Bertrand, en duplex depuis Canberra (Australie).

Une fumée qui ne se dissipe pas

"Toutes ces personnes sont parties pour sauver leurs vies, pour échapper aux flammes. La fumée est partout. C'est comme un immense feu de bois qui vous prend à la gorge en permanence. Il y a cette odeur qui vous rappelle qu'une catastrophe immense est en train de se jouer. On sait bien que cette catastrophe est peut-être simplement un avant-goût de ce qui nous attend ailleurs sur la planète si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme", précise Nicolas Bertrand.

