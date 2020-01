En Australie, le secteur du tourisme a déjà perdu au moins trois milliards d'euros

L'économie de Sydney a perdu entre 123 et 617 millions d'euros, alors que les incendies n'ont pas fini de ravager le pays.

Les incendies qui ravagent le sud-est de l'Australie depuis septembre ont réduit en cendres plus de 10 millions d'hectares. Ces incendies, sans précédent dans leur ampleur et leur durée, ont d'ores et déjà fait 28 morts, et les scientifiques évaluent à plus d'un milliard le nombre d'animaux tués.

Les feux n'ont pas fini de brûler, mais on commence déjà à estimer l'impact d'une telle catastrophe sur l'économie. Un impact très lourd pour la plus grande ville du pays, Sydney. La capitale de la Nouvelle-Galles du Sud a pourtant été épargnée par les incendies, mais pas par la fumée. "Le manque à gagner par jour pour Sydney est compris entre 7 et 31 millions d'euros", déplore Terry Rawnsley, économiste au cabinet SGS.

L'économie de Sydney en chute libre

D'après Terry Rawnsley, au cours des deux derniers mois, "il y a eu environ 20 jours, où la qualité de l'air a été suffisamment mauvaise pour changer le comportement des habitants". Les Australiens "sortent moins, consomment moins, certains ont même dû s'absenter du travail". Si l'on prend en compte tous ces facteurs, l'économie de Sydney a perdu "entre 123 et 617 millions d'euros" selon l'économiste.

Les terrasses des cafés et des restaurants restent vides. Les employés, asphyxiés par les fumées, ne peuvent plus travailler. Les touristes renoncent même à venir visiter l'Australie, effrayés par les images des incendies qui sont passés en boucle sur toutes les télévisions du monde. D'après les autorités officielles, le secteur du tourisme australien a déjà perdu au moins trois milliards d'euros.

