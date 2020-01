DIRECT. Incendies en Australie : "Nous en avons probablement pour encore quatre ou cinq semaines avec cette météo"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AUSTRALIE

: Près de deux cents brasiers ravagent encore l'Australie. Près de huit millions d'hectares de végétation sont partis en fumée depuis le début de la saison des incendies, en septembre, une superficie équivalente à celle de l'île d'Irlande. Vous pouvez visualiser dans notre carte les principaux incendies qui ravagent l'Australie.









: "Ne vous méprenez pas, la tragédie en cours est liée au changement climatique", avertit Russel Crowe. "Nous devons agir sur une base scientifique, déplacer notre force d’action globale vers l’énergie renouvelable et respecter notre planète en tant qu’endroit unique et incroyable. De sorte que nous puissions avoir un futur."



: L'acteur Russell Crowe a reçu le titre du meilleur acteur dans une mini-série The loudest voice, mais n’a pas pu se rendre à la 77e édition des Golden Globes, hier à Los Angeles. Il est resté en Australie où des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées à cause de terribles incendies dans le pays. Il a tenu à faire passer un message par la voix de Jennifer Aniston.

: On fait le point sur l'actualité :



Des réservistes de l'armée sont déployés aujourd'hui sur des zones ravagées par les feux de forêt dans trois Etats australiens, après un week-end catastrophique au cours duquel de vastes étendues boisées ont laissé place à des paysages de cendres. Voici six chiffres qui montrent la gravité de ces feux.



: Les pertes causées par les feux de brousse sont estimées à 375 millions de dollars australiens depuis novembre, et 56 millions de dollars supplémentaires dus aux pertes de biens assurés en septembre et octobre, a indiqué le Conseil des assurances.









: Aucune alerte spécifique n'a été donnée aujourd'hui dans les Etats australiens ravagés par les incendies. Deux personnes sont toujours portées disparues et 146 incendies continuent de brûler en Nouvelle-Galles du Sud, relève Reuters.

: Le Premier ministre australien Scott Morrisson a promis de prendre en charge "tous les coûts" liés aux incendies, notamment par le nouveau Fonds national de recouvrement des feux de brousse (doté de 2 milliards de dollars australiens) et la Force de défense australienne, cite le Sunday Morning Herald (en anglais).

: Les journaux australiens font, sans surprise, leur une sur les effroyables incendies qui ravagent le pays. Le Sunday Morning Herald demande une enquête sur ces feux.









: Les pompiers australiens sont épaulés par des renforts venus des Etats-Unis et du Canada. Ils espèrent profiter de quelques précipitations et d'une baisse relative des températures pour maîtriser les feux, avant que le mercure ne remonte à nouveau dans les prochains jours. Au total, huit millions d'hectares ont été ravagés dans le pays.

: Plus de 3 000 réservistes de l'armée sont déployés sur des zones ravagées par les feux de forêt dans trois Etats australiens, après un week-end catastrophique au cours duquel de vastes étendues boisées ont laissé place à des paysages de cendres. Voici quelques photos prises à Cobargo, au sud du pays.

















: On fait le point sur l'actualité pour démarrer :



• Emmanuel Macron a annoncé avoir proposé "une aide opérationnelle immédiate" de la France à l'Australie pour lutter contre les incendies qui ravagent le pays et qui ont fait 24 morts.



