Désintox. Australie : quel bilan pour les animaux victimes de l\'incendie ?

Dans un communiqué publié le 3 janvier 2020, l’université a apporté quelques précisions, qui montrent les limites de ces calculs. Chris Dickman s’est appuyé sur un rapport de 2007 sur les impacts du défrichement dans cette région. Il y estimait la densité d’animaux vivant dans la région, soit par hectare 17,5 mammifères, 20,7 oiseaux et 129,5 reptiles. En multipliant ces densités par le nombre d'hectares défrichés, le chercheur arrive à estimer le nombre d'animaux touchés. L'université explique que le véritable bilan est « probablement beaucoup plus élevé » car le calcul n’inclut pas certains animaux comme « les insectes, les chauves-souris ou les grenouilles ».

À l'inverse, certains commentateurs jugent que le chiffre est surestimé. De fait, le chercheur suppose que la totalité des animaux présents dans une zone touchée par les flammes vont périr. Que ce soit directement en raison du feu, ou plus tard, pour ceux qui auront réussi à fuir, en raison d'un manque de ressources alimentaires ou d'abris. Certains chercheurs estiment cependant que certains animaux, par exemple les oiseaux, ont pu s'échapper.

Joint par Désintox, Chris Dickman confirme que son estimation correspond bien au total des animaux tués par les flammes et de ceux dont on peut imaginer qu'il vont mourir ultérieurement. Ce pourquoi l'université a préféré, dans son communiqué, insister sur le fait qu'il s'agissait d'animaux affectés par les incendies, et non pas nécessairement déjà tués.

