Australie : les pompiers exténués, mais soutenus

Dimanche 5 janvier, les feux continuent de progresser en Australie alors que les pompiers sont sur le pont depuis septembre 2019. Alors dans quel état sont-ils ? "Ils sont tout simplement exténués, à bout de souffle. Il faut les comprendre : cela fait 4 mois qu'ils se battent contre ces incendies, et pourtant les flammes continuent à progresser tous les jours", explique le journaliste Nicolas Bertrand en duplex de Canberra (Australie) pour le 19/20.

Le soutien de la population

Les soldats du feu sont donc fatigués à la fois physiquement et moralement. "Certains d'entre eux nous disaient aujourd'hui : ce qui nous fait tenir, c'est le soutien de la population. On voit des bénévoles qui viennent leur apporter à boire et à manger chaque jour, 24h/24", poursuit le journaliste. Ils ont également accroché des pancartes partout dans la ville pour les soutenir, les remercier, et les encourager. En revanche, les pompiers australiens ont un problème avec leur classe politique.

