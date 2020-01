Australie : la colère des pompiers et des habitants

Lundi 6 janvier, les gigantesques incendies continuent de tout détruire sur leur passage en Australie. "Les conditions climatiques se sont améliorées dans les régions de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. Mais il reste encore beaucoup d'incendies", explique le Premier ministre Scott Morrison. Les feux brûlent des milliers d'hectares de forêts, et les pompiers sont à bout. "Dites au Premier ministre d'aller se faire foutre de la part de la ville de Nelligen. On a adoré s'occuper de cette merde", lance un pompier particulièrement en colère.

480 millions d'animaux morts depuis septembre 2019

Certains habitants désespèrent également. "M. Morrison, vous ne pouvez pas diriger ce pays. Vous êtes nul. Vous êtes un abruti !", scande une femme. Les incendies sont aussi dévastateurs pour la faune, avec notamment des dizaines de vaches et de moutons morts sur le bord d'une route, près de Batlow (Australie). 480 millions d'animaux ont été décimés depuis septembre 2019, alors que 100 000 personnes ont été évacuées.