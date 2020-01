Australie : fatigués, les pompiers sont en colère contre le Premier ministre Scott Morrison

Dimanche 5 janvier, les feux continuent de progresser en Australie alors que les pompiers sont sur le pont depuis septembre. Les pompiers sont exténués, à bout de souffle. Cela fait 4 mois qu'ils se battent contre ces incendies et pourtant les flammes gagnent chaque jour un peu plus de terrain. Cette fatigue se ressent. Elle est à la fois physique et psychologique.

Un avertissement pas pris au sérieux

"Ce qui nous fait tenir, ont-ils confié à Nicolas Bertrand, envoyé spécial de France Télévisions en Australie, c'est entre autres les soutiens de la population". Des bénévoles se relaient jour et nuit pour leur apporter à boire et à manger. Il y a un peu partout dans les rues des pancartes pour les soutenir, les remercier et les encourager. En revanche, conclut le journaliste, les pompiers australiens ont un problème avec leur classe politique, principalement avec le Premier ministre Scott Morrison, car le chef des pompiers avait tenté d'avertir en avril 2019 de l'imminence d'une catastrophe de ce type. En vain. Aujourd'hui, tous les pompiers en ont gros sur le cœur.

Le JT

Les autres sujets du JT