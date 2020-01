Australie : des incendies incontrôlables

Depuis septembre 2019, l'Australie fait face à de gigantesques incendies. "Cet incendie que vous voyez autour de moi a été allumé par les pompiers australiens eux-mêmes. Une manœuvre qu'on appelle un contre-feu. Elle a été décidée en catastrophe, mais elle a surtout permis de sauver une cinquantaine de maisons du quartier la nuit dernière [samedi 4 au dimanche 5 janvier]", explique le journaliste Nicolas Bertrand, envoyé spécial à Nwora (Australie). Grâce à la manœuvre, l'incendie principal s'est arrêté à quelques centaines de mètres seulement des habitations.

Les pompiers impuissants

Si à Nowra, le pire a été évité, partout ailleurs dans le pays, ce sont encore des centaines de maisons qui sont parties en fumée. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. "Et surtout, au moment où je vous parle, 150 incendies sont toujours hors de contrôle. Ce qui nous frappe, quand on arrive ici, c'est que nous ne sommes pas au milieu de l'Australie, perdus dans la brousse, mais dans une des régions les plus densément peuplées. Sydney est à 1h30, Canberra, la capitale, est à 1h de route, et pourtant, dans ce pays hautement développé, les pompiers sont incapables de venir à bout des feux. Il faudra certainement de très nombreuses semaines pour venir à bout de ce combat contre les flammes", conclut le journaliste.