Australie : de gigantesques feux de forêt ravagent l'ouest du pays

Des incendies gigantesques embrasent l’ouest de l’Australie depuis lundi 1er février. Des images impressionnantes montrent un camion de pompiers qui pénètre dans un véritable brasier. Les soldats du feu se battent jour et nuit et se démènent pour tenter de venir à bout des feux. Mais rien ne semble pouvoir les arrêter. Mercredi 3 février, 7 000 hectares de forêt ont déjà disparu à proximité de Perth, l’une des plus grandes villes du pays.

Des habitants évacués

Sur place, les habitants, confinés à cause du Covid-19, vivent sous un épais nuage de fumée. Des dizaines de maisons ont été détruites et les évacuations se multiplient. "J’ai été évacuée avec les filles mais mon mari et mon fils sont toujours là-bas", témoigne une habitante de Perth. "Depuis mon balcon, je voyais le feu qui venait vers nous", ajoute une autre.

