Australie : Canberra, ville la plus polluée du monde

Canberra est devenue la ville la plus polluée au monde à cause des incendies qui ravagent l'Australie. "Difficile d'imaginer que nous nous trouvons au cœur de la capitale de l'Australie. Les artères sont vides, il y a très peu de passants. Et pour cause : la ville de Canberra a été placée en état d'urgence. Presque tous les ministères sont fermés, ainsi que de nombreuses écoles", explique le journaliste Nicolas Bertrand, envoyé spécial à Canberra. Des vols ont même été supprimés à l'aéroport international. En cause : le taux de pollution et de particules fines, extrêmement élevé dans l'air.

100 000 masques antipollution distribués

Pourtant, le feu le plus proche se trouve à 65 km de la capitale. "Les vents poussent les particules fines vers Canberra. En ce lundi 6 janvier, 100 000 masques antipollution vont être distribués à la population. Cela prouve à quel point les autorités prennent la situation au sérieux", conclut le journaliste.

