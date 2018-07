Thaïlande : premières évacuations réussies, quatre enfants sauvés

Quatre enfants ont retrouvé l'air libre dimanche 8 juillet. Évacués sur des civières, ils sont sortis sains et saufs de la grotte Tham Luang (Thaïlande), où ils étaient prisonniers depuis quinze jours. Au passage des ambulances qui les conduisent à l'hôpital, ils sont applaudis par la population. Les familles des rescapés, une équipe de foot entière, sont soulagées.

Nouvelles pluies attendues

Il faut onze heures aller-retour à un sauveteur expérimenté pour aller les chercher au fond de la galerie de quatre kilomètres. Une opération longue et périlleuse qui a déjà mobilisé 18 sauveteurs et plongeurs. Les nouvelles évacuations pourraient s'avérer difficiles à cause de fortes pluies tombées dans la journée. Les huit autres footballeurs et leur entraîneur vont devoir passer au moins une nuit de plus sous terre.

