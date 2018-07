Thaïlande : le sauvetage a repris

En Thaïlande, le sauvetage des jeunes enfants et de leur entraîneur, coincés dans une grotte, a repris ce matin. "Tout le monde espère et attend les bonnes nouvelles et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'effervescence ici en raison du sauvetage. Nous sommes à trois cents mètres seulement de l'entrée de la grotte et nous voyons des policiers et des militaires se mettre en place. Il y a trois quarts d'heure, nous avons vu passer une ambulance, probablement avec un enfant à l'intérieur", note notre journaliste Nicolas Bertrand, envoyé spécial à Mae Sai (Thaïlande).

Des secouristes aguerris

Concernant les secours, "c'est exactement la même équipe qui est retournée aujourd’hui dans la grotte, précise Nicolas Bertrand. Il faut dire que les secouristes sont aguerris et qu'ils connaissent parfaitement les lieux. Ils ont divisé les enfants en deux groupes, qu'ils vont faire sortir l'un après l'autre."

