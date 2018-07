Thaïlande : ils sont tous sains et saufs

En Thaïlande, tous les enfants et leur entraîneur ont été récupérés sains et saufs après 17 jours passés dans une grotte. C'était vraiment inespéré. "Absolument, d'autant que les 12 garçons et leur entraineur se portent globalement bien, acquiesce Nicolas Bertrand, notre journaliste sur place. Les médecins qui les ont accueillis à l'hôpital ne veulent prendre aucun risque. C'est pourquoi on leur a administré des vaccins, donné des vitamines et des antibiotiques". Certains enfin pourraient avoir contracté une pneumonie.

En observation pour au moins encore une dizaine d'heures

Ces garçons vont devoir attendre avant d'embrasser leurs parents car les médecins les ont placés en observation pour au moins encore une dizaine d'heures. "C'est l'épilogue heureux d'une histoire tout à fait incroyable. Ces 12 garçons auront passé jusqu'à 17 nuits au fond d'une grotte avant que l'opération évacuation ne permette aux sauveteurs de tous les récupérer, poursuit Nicolas Bertrand. La Fifa avait invité les jeunes garçons à venir assister à la finale de la Coupe du monde quand ils sortiraient de la grotte. Mais, malheureusement, leur état de santé ne leur permet pas de faire le déplacement jusqu'à Moscou".