Thaïlande : les opérations de secours reprennent

Quatre adolescents ont été évacués dimanche 8 juillet de la grotte située dans la province de Chiang Rai (Thaïlande). Les secours tentent de porter assistance aux huit derniers adolescents et à leur entraîneur de football, toujours coincés dans les cavités de la grotte depuis le 23 juin dernier. "Si mes amis reviennent, on fera tout comme d'habitude. On mangera et on jouera au football ensemble. Tous les enfants vont jouer dans la grotte, il ne faudra pas les punir", espère un adolescent, lui aussi membre de l'équipe de football, mais qui n'était pas sorti avec ses camarades. Les nouvelles données par les secouristes sont plutôt rassurantes.

Huit adolescents sont encore coincés dans la grotte

"Les quatre jeunes vont bien. Ils avaient faim ce matin. Ils doivent encore être maintenus en quarantaine à cause de la crainte d'infections", explique Narongsank Osothanakorn, le gouverneur de la province de Chiang Rai (Thaïlande). Le sauvetage des enfants tient en haleine toute la Thaïlande mais pas seulement. Aux États-Unis, l'entrepreneur Elon Musk teste en urgence un mini sous-marin pour venir en aide aux adolescents.

