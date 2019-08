Nora Quoirin : les résultats de l'autopsie très attendus

Un registre de condoléances a été ouvert à Venizy dans l'Yonne. Le maire de la commune n'est autre que le grand-père de Nora Quoirin, retrouvée morte en Malaisie mardi 13 août. La jeune franco-irlandaise de 15 ans aurait dû passer des vacances à Dusun Resort, une station touristique malaisienne, dès samedi 17 août. "Le jour on est entouré par notre famille, on est dans l'action. mais la nuit on est seul avec le visage de Nora", témoigne Sylvain Quoirin, grand-père de la victime. Selon lui, Nora n'aurait jamais quitté seule l'hôtel clôturé où elle résidait avec sa famille.

Un corps dénudé

Son corps a été retrouvé au bord d'un ruisseau, complètement dénudé. Mercredi 14 août, l'autopsie a duré plus de dix heures dans une morgue malaisienne. L’avocat français de la famille attend avec impatience les résultats de l'autopsie. La France et l’Irlande ont ouvert des informations judiciaires, puis dépêché sur place des enquêteurs.

